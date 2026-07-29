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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

سازمان هواشناسی از کاهش نسبی دمای هوای نیمه شمالی کشور در سه روز آینده خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷- ۱۷:۰۲
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، کاهش دمای هوا
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