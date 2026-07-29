به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست کمیته بودجه و برنامه‌ریزی شهرستان خاتم با حضور اعضای کمیته و مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری شهرستان خاتم برگزار شد.محمدزاده دبیر کمیته بودجه و برنامه‌ریزی شهرستان خاتم، با اشاره به ابلاغ قانون بودجه و دستورالعمل اجرایی آن، گفت: پس از برگزاری شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، نشست کمیته بودجه و برنامه‌ریزی شهرستان خاتم به‌منظور بررسی ظرفیت‌های قانون بودجه و نحوه توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، ظرفیت‌های قانون بودجه و اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس برنامه‌ریزی ها، امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان خاتم توزیع خواهد شد.

محمدزاده خاطرنشان کرد: این اعتبارات با رعایت الزامات، شاخص‌ها و ضوابط پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان توزیع و برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای هزینه خواهد شد.