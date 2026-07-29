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دبیر کمیته بودجه و برنامهریزی شهرستان خاتم، از توزیع حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این شهرستان بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست کمیته بودجه و برنامهریزی شهرستان خاتم با حضور اعضای کمیته و مدیران دستگاههای اجرایی در محل فرمانداری شهرستان خاتم برگزار شد.محمدزاده دبیر کمیته بودجه و برنامهریزی شهرستان خاتم، با اشاره به ابلاغ قانون بودجه و دستورالعمل اجرایی آن، گفت: پس از برگزاری شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد، نشست کمیته بودجه و برنامهریزی شهرستان خاتم بهمنظور بررسی ظرفیتهای قانون بودجه و نحوه توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، ظرفیتهای قانون بودجه و اعتبارات پیشبینیشده برای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس برنامهریزی ها، امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان خاتم توزیع خواهد شد.
محمدزاده خاطرنشان کرد: این اعتبارات با رعایت الزامات، شاخصها و ضوابط پیشبینیشده در قانون بودجه، میان دستگاههای اجرایی شهرستان توزیع و برای اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای هزینه خواهد شد.