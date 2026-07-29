فیلمسازان جوان مشهدی در پارسال و امسال، ۹ اثر شامل؛ هشت فیلم داستانی و یک مستند با مضامین مرتبط با جنگ تحمیلی و وقایع مربوط به آن تولید کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر دفتر انجمن سینمای جوانان مشهد گفت: این آثار که حاصل تلاش هنرمندان جوان است در روز ۱۶ مردادماه در پردیس سینمایی اطلس مشهد به صورت عمومی به نمایش درآید.

محمد مداح‌حسینی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و ترویجی این انجمن افزود: جلسات «پاتوق فیلم مشهد» نیز به صورت هفتگی با حضور هنرمندان برای نقد و بررسی آثار و فیلم‌های کوتاه برتر کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پارسال در هر پاتوق علاوه بر مجری یک کارشناس نیز برای نقد فیلم حضور داشت و امسال تصمیم بر آن است که این نشست‌ها بیشتر بر گفت وگوی حضار متمرکز باشد و ماهی یکبار از کارشناس دعوت شود.

وی درباره حضور آثار فیلمسازان جوان در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در مهرماه عنوان کرد: هنوز جزئیات و اسامی نهایی آثار راه یافته از استان‌ها به جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام نشده، اما طبق روال معمول فیلم‌های تولیدی این دفتر پس از طی مراحل لازم برای حضور در این رویداد معتبر سینمایی معرفی می‌شوند.