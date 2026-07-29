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تیم تهران در مسابقات کانوپولو جام آزاد مراغه در بخش آقایان عنوان قهرمانی را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کانوپولو جام آزاد با همکاری هیئت قایقرانی و شهرداری مراغه در پیست بینالمللی کانوپولو مراغه برگزار شد و تیمهای شهرداری مراغه الف، تهران، تبریز، لرستان، زنجان و شهرداری مراغه ب در آن به رقابت پرداختند.
رقابتهای این دوره پس از برگزاری دیدارهای مختلف با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید. تیم شهرداری مراغه الف با کسب عنوان نایبقهرمانی روی سکوی دوم ایستاد و تیم زنجان نیز مقام سوم را از آن خود کرد.
کاپ آزاد کانوپولو مراغه امسال با عنوان گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دکتر ناصر قهرمان برگزار شد و علاوه بر ایجاد فضای رقابتی میان تیمهای حاضر، فرصتی برای پاسداشت خدمات این چهره ارزشمند فراهم آورد.