به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوا عصر امروز با آلاینده شاخص ازن ۱۸۹ در شرایط ناسالم برای همه قرار گرفت. میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ازن روی عدد ۱۱۲ و در وضع نا سالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت، ۱۲ روز در وضع «پاک»، ۱۰۴ روز در وضع «قابل قبول» و ۱۳ روز در وضع «ناسالم برای گروه‌های حساس» و ۲ روز در شرایط ناسالم برای همه قرار داشته است.

در این شرایط به شهروندان توصیه می‌شود از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

همچنین بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران،از امروز تا ۱۱ مرداد در تهران در بعضی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات استان افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید، در مناطق جنوبی گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی شده است.