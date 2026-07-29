رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی با اشاره به برنامه‌های جدید این مجموعه برای اربعین گفت: در صورت موافقت وزارت ارتباطات، طرحی با همکاری اپراتور‌های تلفن همراه ایرانی برای مدیریت و اطلاع‌رسانی درباره زائران گمشده در حرم‌های عتبات و حدود ۱۰ موکب مستقر در مسیر، اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی، با اشاره به برپایی «موکب فدا» در مسیر پیاده‌روی اربعین اظهار داشت: فعالان داوطلب اقتصاد دیجیتال برای سومین سال متوالی در عمود ۸۰۹ مسیر نجف به کربلا این موکب را راه‌اندازی کرده‌اند. ماموریت اصلی موکب فدا، پذیرایی از زائران است. همچنین برنامه کاربدی (اپلیکیشن) «فدا» برای دومین سال متوالی از طریق نشانی fada.ir در اختیار زائران قرار گرفته و خدمات مختلفی را ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به برنامه‌های جدید این مجموعه برای اربعین امسال گفت: در صورت موافقت وزارت ارتباطات، طرحی با همکاری اپراتور‌های تلفن همراه ایرانی برای مدیریت و اطلاع‌رسانی درباره زائران گمشده در حرم‌های عتبات عالیات و حدود ۱۰ موکب مستقر در مسیر اجرا خواهد شد. زیرساخت این طرح طراحی شده و در انتظار نهایی شدن هماهنگی‌ها برای آغاز فعالیت است.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی ادامه داد: برای اجرای این طرح، پنلی طراحی شده است تا افرادی که از همراهان خود جدا شده‌اند، با مراجعه به حرم‌ها یا یکی از ۱۰ موکب پیش‌بینی‌شده، اطلاعات خود را ثبت کنند. در بسیاری از موارد، علت اصلی برقرار نشدن ارتباط میان افراد، غیرفعال بودن سرویس رومینگ تلفن همراه آنهاست که امکان تماس را از بین می‌برد.

الفت‌نسب با بیان اینکه در این طرح به دنبال همکاری با اپراتور‌های تلفن همراه هستند، اظهار کرد: در صورت فراهم شدن امکان فنی، رومینگ فرد گمشده برای مدت کوتاهی فعال می‌شود تا از طریق ارسال پیامک از داخل کشور، محل حضور وی به همراهانش اطلاع‌رسانی شود. در این پیامک اعلام خواهد شد که فرد مورد نظر در یکی از حرم‌ها یا موکب ۸۰۹ منتظر همراهان خود است. این اقدام طرحی موثر است، اما اجرای آن به صدور مجوز از سوی وزارت ارتباطات نیاز دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: فهرست افراد گمشده به صورت مستمر در وب‌سایت fada.ir به‌روزرسانی خواهد شد تا زائران و همراهان آنها بتوانند آخرین اطلاعات را مشاهده کنند.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی درباره زمان حضور فعالان این حوزه در موکب فدا نیز گفت: کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصاد دیجیتال از چهارم تا دوازدهم در این موکب حضور دارند و در این مدت به زائران خدمات و پذیرایی ارائه می‌کنند.