اردوی تیم ملی کشتی سنتی برای حضور در مسابقات جهانی قرقیزستان، در جویبار برگزار می‌شود.

جویبار، میزبان اردوی تیم ملی کشتی سنتی

جویبار، میزبان اردوی تیم ملی کشتی سنتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی سنتی برای حضور در مسابقات کشتی سنتی جهان در قرقیزستان، در شهرستان جویبار در حال برگزاری است.

محمد مدانلو فرماندار شهرستان جویبار گفت: در این اردو ۱۲ کشتی گیر از سراسر کشور در مجموعه ورزشی جهان پهلوان حسن یزدانی در جویبار دور هم جمع شدند تا خودشان را برای رقابت‌های جهانی آماده کنند.

مسئول کمیته کشتی سنتی فدراسیون کشتی گفت ششمین دوره مسابقات کشتی سنتی جهان از ۷ شهریورماه سالجاری در قرقیزستان برگزار خواهد شد.

به گفته علی بازیار اردوی بعدی تیم ملی کشتی سنتی از ۱۵ مردادماه در استان گلستان برگزار می‌شود.

ایوب رضوانی و گزارشی از این اردو: