حاجیه خانم ربابه فلاح‌زاده مادر سرباز شهید عبدالرحمن، فرهنگی شهید حسین و معلم شهید محمد آدمی، آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حاجیه خانم ربابه فلاح‌زاده مادر سرباز شهید عبدالرحمن، فرهنگی شهید حسین و معلم شهید محمد آدمی، پس از سال‌ها صبر و بردباری و استقامت در فراق و داغ فرزندان خود ندای حق را لبیک گفت و آسمانی شد.

پیکر پاک این مادر شهیدفردا بعداز ظهر (پنجشنبه هشتم مردادماه) پس از تشییع بر روی دستان مردم قدرشناس ابرکوه در جوار فرزندان شهیدش درگلزارشهدای ابرکوه آرام می گیرد.

شهید سرباز عبدالرحمن آدمی در ۲۷ دی ماه سال ۵۹ در جبهه هویزه، شهید فرهنگی حسین آدمی در اولین روز فروردین ماه سال ۶۱ در شوش و در عملیات فتح المبین و شهید معلم محمد آدمی ۲۷ اسفندماه سال ۶۲ در جبهه طلاییه به فیض شهادت نائل آمدند.