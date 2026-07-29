به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست مهمترین مسائل و چالش‌های زیرساختی منطقه، از جمله وضعیت مسیر دسترسی کجوار، ایمنی تردد، ورودی این منطقه و مشکلات پل پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای طرح‌های ساماندهی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

فرماندار تبریز در این جلسه با اشاره به اهمیت توسعه متوازن مناطق مختلف شهرستان، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دسترسی را از الزامات توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: رفع مشکلات مسیر دسترسی کجوار علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان، زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و پشتیبانی از واحد‌های صنعتی مستقر در این منطقه را فراهم می‌کند.

رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی، رفع مشکلات کجوار را یکی از مطالبات جدی شهروندان عنوان کرد و تأمین اعتبارات مورد نیاز و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی را برای ساماندهی مسیر دسترسی این منطقه خواستار شد.

یعقوب هوشیار شهردار تبریز و اصغر آدی‌بیگ شهردار منطقه ۷ گزارشی از وضعیت موجود، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع مشکلات این محدوده ارائه و بر لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط برای اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌های مصوب تأکید کردند.

کجوار در محدوده شهرداری منطقه ۷ و در مجاورت پالایشگاه و پتروشیمی تبریز قرار دارد و بهبود مسیر دسترسی آن، علاوه بر پاسخگویی به یکی از مطالبات دیرینه ساکنان، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های شهری، تسهیل فعالیت واحد‌های صنعتی و توسعه بخش غربی کلان‌شهر تبریز خواهد داشت.