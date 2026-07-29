به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای ماه صفر تا سیزدهم این ماه (۲۵ تیر تا ۶ مرداد)، ۸۶۴ هزار و ۱۸۰ زائر اربعین حسینی از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه تردد کرده‌اند.

یزدان خسروی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۶۰۳ هزار و ۹۰۹ نفر خروجی زائران ایرانی، ۱۷۱ هزار و ۶۸۱ نفر ورودی زائران ایرانی، ۶۰ هزار و ۴۲۲ نفر خروجی زائران خارجی و ۲۸ هزار و ۱۶۸ نفر ورودی زائران خارجی بوده است.

وی با اشاره به ثبت تردد ۷۰۷ هزار و ۲۷۱ زائر از پایانه مرزی شلمچه ادامه داد: در این مدت، ۴۹۴ هزار و ۴۳۶ زائر ایرانی از این مرز خارج و ۱۴۰ هزار و ۳۰۶ نفر وارد کشور شدند. همچنین ۵۰ هزار و ۸۷۶ زائر خارجی از مرز شلمچه خارج و ۲۱ هزار و ۶۵۳ نفر نیز از این مرز وارد کشور شدند.

خسروی گفت: در پایانه مرزی چذابه نیز ۱۵۶ هزار و ۹۰۹ زائر تردد کردند که از این تعداد، ۱۰۹ هزار و ۴۷۳ نفر خروجی و ۳۱ هزار و ۳۷۵ نفر ورودی زائران ایرانی و ۹ هزار و ۵۴۶ نفر خروجی و ۶ هزار و ۵۱۵ نفر ورودی زائران خارجی بوده‌اند.

استان خوزستان با دو پایانه رسمی شلمچه و چذابه، هر ساله در ایام اربعین حسینی میزبان و گذرگاه اصلی تردد میلیون‌ها زائر عتبات عالیات به کشور عراق است.