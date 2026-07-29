در دیدار معاون سازمان اداری و استخدامی با استاندار قزوین، بر ضرورت بازنگری در روش‌های استخدامی و اصلاح نظام پرداخت تأکید شد. همزمان، استاندار قزوین از ثبت جهانی الموت به عنوان دستاوردی تاریخی برای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فاضل موسوی، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، در دیدار با محمد نوذری، استاندار قزوین، ضمن حضور در جمع معاونین دستگاه‌های اجرایی استان، به شنیدن دغدغه‌های مربوط به حقوق، دستمزد و چالش‌های بخش کارکنان پرداخت.

موسوی در این نشست با انتقاد از عدم همخوانی حقوق فعلی با هزینه‌های زندگی، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر ۲۰ مدل روش استخدامی در کشور وجود دارد که نیاز به بازنگری اساسی توسط مجلس دارد.»

وی همچنین با گلایه از تفاوت‌های موجود در نظام پرداخت میان بخش‌های مختلف، بر ضرورت اصلاح این ساختار تأکید کرد.

معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین از اجرای موفقیت‌آمیز طرح «فواد» در استان قزوین به عنوان یک پروژه پایلوت (آزمایشی) خبر داد و افزود که این طرح با اصلاحات جدید در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

موسوی همچنین در نشست با دستگاه های اجرایی استان از به روز رسانی و اجرای طرح فواد در سراسر کشور خبر داد.

توسعه گردشگری و میراث جهانی الموت

در ادامه این دیدار، محمد نوذری، استاندار قزوین، با اشاره به ثبت جهانی مجموعه قلعه‌های الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو، این رویداد را دستاوردی تاریخی برای استان دانست.

وی اظهار داشت: «الْموت با تمدنی بیش از ۱۲۰۰ ساله، اکنون میراثی جهانی است و مسئولیت ما در حفاظت و معرفی آن دوچندان شده است.»

نوذری افزود برای شکوفایی این منطقه، نشست ویژه‌ای هفته آینده در تهران جهت بررسی زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذار برگزار خواهد شد.

چالش‌های معیشتی و بحران آب

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، به اصلاح نظام پرداخت و تجمیع حساب‌های بانکی کارکنان جهت جلوگیری از مشکلات اداری اشاره کرد.

وی همچنین با ابراز نگرانی از بحران جدی آب در استان و وابستگی به منابع زیرزمینی، اعلام کرد: «با استقرار صنایع آب‌بر جدید در استان مخالف هستیم.»

نوذری در پایان با اشاره به اجرای شیوه‌های نوین حکمرانی، از روش‌هایی نظیر تهاتر زمین در طرح‌های انتقال آب و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به شهرداری‌ها برای رفع بن‌بست‌های توسعه‌ای خبر داد.