پخش زنده
امروز: -
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از اختصاص روزانه ۴ دستگاه اتوبوس رایگان در پایانه مسافربری سیاحت اهواز برای انتقال زائران به مرز چذابه تا پایان طرح اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی با تشریح خدمات ارائه شده به زائران عتبات عالیات اظهار کرد: با هدف روانسازی حرکت زائران به سمت مرز، از ساعت ۵ بعدازظهر هر روز، تعداد ۴ دستگاه اتوبوس در پایانه مسافربری سیاحت اهواز مستقر هستند و زائرانی را که قصد تشرف به کربلای معلی از طریق مرز چذابه دارند، به صورت رایگان تا این نقطه مرزی جابهجا میکنند.
وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای کل ناوگان حملونقل عمومی استان در این ایام، افزود: علاوه بر این خدمات روزانه، در مجموع حدود ۴۵۰ دستگاه اتوبوس نیز برای جابهجایی و بازگشت زائران در مرز چذابه پیشبینی و آمادهسازی شده است تا روند تردد با سرعت و سهولت انجام پذیرد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در ادامه به آمار خروج زائران اشاره کرد و گفت: از ابتدای طرح اربعین حسینی یعنی از ۲۵ تیرماه تا پایان روز ۶ مردادماه، در مجموع ۱۰۹ هزار و ۴۷۳ زائر ایرانی از طریق پایانه مرزی چذابه جهت شرکت در این مراسم باشکوه از کشور خارج شدهاند.