با ۱۶ سال سن به همراه دیگر ملی، پوشان یک افتخار تاریخی برای هاکی ایران و اصفهان به ارمغان آورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سجاد شویدیان به همراه تیم ملی هاکی، ایران را پس از ۴۵ سال در رقابت‌های آسیایی صاحب نشان کردند و جواز حضور در مسابقات جهانی را هم بدست آوردند.

قهرمانی که عاشق هاکی است و برای موفقیت در این رشته ورزشی سال هاست که تمرین و تلاش زیادی کرده است.

هاکی هرچند ورزشی کم و نام نشانی در کشورمان محسوب می‌شود، اما ورزشکاران آن از جمله سجاد شویدیان تلاش می‌کنند با افتخار آفرینی برای ایران نام آن را پرآوازه کنند.

حالا تنها ملی پوش هاکی چمنی اصفهان امیدوار است با حمایت مسئولان بتواند مسیر موفقیت‌ها در این رشته را بیش‌تر از گذشته دنبال کند.

ورزشی که تهیه تجهیزات آن نیازمند هزینه‌های بالایی است و سجاد شویدیان به تنهایی از عهده تهیه آن بر نمی‌آید.

رقابت هاکی چمنی قهرمانی آسیا به میزبانی عمان برگزار شد و تیم ملی کشورمان عنوان سومی و نشان برنز این مسابقات رو از آن خودش کرد و حالا خود را آماده می‌کند تا در رقابت‌های جهانی آن که ۲ ماه دیگر برگزار می‌شود پرقدرت حاضر شود.