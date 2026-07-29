به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمداله اکوانی، رئیس بنیاد نخبگان استان از آغاز ثبت‌نام متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح «جهت» (طرح سابق شهید شهریاری) خبر داد.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: طرح «جهت» با هدف جذب استعدادهای برتر دوره دکتری به‌عنوان اعضای هیأت علمی توانمند در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: برگزیدگان این طرح پس از معرفی به دانشگاه‌ها، از امکان استخدام خارج از فراخوان‌های عمومی بهره‌مند شده و مسیر ورود آنان به جایگاه هیأت علمی تسهیل خواهد شد.

اکوانی با بیان اینکه ثبت‌نام این طرح از ششم مردادماه آغاز شده است، تصریح کرد: متقاضیان تا ۲۰ مردادماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه جذب بنیاد ملی نخبگان، مدارک و مستندات خود را بارگذاری و فرآیند ثبت‌نام را تکمیل کنند.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد از دانش‌آموختگان برتر دکتری خواست ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا بدون بروز مشکلات احتمالی، از این فرصت برای ورود به عرصه هیأت علمی استفاده کنند.

وی بیان کرد: طرح «جهت» با هدف حمایت از نخبگان دکتری، تقویت سرمایه انسانی دانشگاه‌ها و توانمندسازی اعضای هیأت علمی جوان طراحی شده و نقش مهمی در ارتقای ظرفیت علمی و پژوهشی کشور ایفا می‌کند.