مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: ۳۰۰ هکتار از املاک جدید مازاد دولت در یزد شناسایی شد و در فرایند مولدسازی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقان منشادی با اشاره به نشست‌های منظم ستاد مولدسازی استان یزد گفت: ۳۰۰ هکتار از املاک جدید مازاد دولت در یزد شناسایی شد و در فرایند مولدسازی قرار گرفت.وی اظهار داشت: در نشست اخیر ستاد مولدسازی هر یک از دستگاه‌های اجرایی دارای ملک مازاد، گزارش خود را در خصوص وضعیت این املاک ارائه و محل هزینه کرد عواید حاصل از مولد سازی خود را اعلام کردند.

وی گفت: مقرر شد ضمن مستند سازی املاک یاد شده، آنها را در فرایند مولدسازی از جمله ارزش گذاری و ارزش افزایی قرار دهند و از طریق مزایده به فروش برسانند. بر اساس سیاست محوری دولت منابع حاصل از فروش املاک مازاد هر استان برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام همان استان و دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.

۶۱۶ ملک مازاد دولت به ارزش ۱۵ همت از ابتدای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۲ تاکنون در استان یزد شناسایی شده است و در برنامه مولدسازی قرار دارد.