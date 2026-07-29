معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از رفع ممنوعیت صادرات جوجه یک روزه گوشتی و مادری تخمگذار خبر داد و گفت: هیچ محدودیتی در صادرات محصولات این معاونت نداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح الله زحمتکش در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در میزان صادرات محصولات دام و طیور نداریم، اعلام کرد؛ مجوز صادرات تخم مرغ نطفه دار، جوجه یک روزه و جوجه مادری تخمگذار صادر شده است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی صادرات تلیسه (ماده گاو جوان) را یک ضرورت برای صنعت دامداری خواند و افزود: صادرات تلیسه باید با حجم قابل توجه انجام شود، چراکه این امر برای صنایع دامی یک ضرورت است و انتخاب نیست.

زحمتکش با تاکید بر اینکه صادرات همه محصولات تحت نظر معاونت امور دامی آزاد است، اضافه کرد: صادارت باید مستمر و پایدار باشد و برای این امر لازم است که علاوه بر سود بالا، به ارتقاء کیفیت و رقابت با سایر کشور‌ها توجه شود.

وی پایداری صادرات را عاملی برای پایداری تولید خواند و افزود: تولیدکنندگام ما باید با همین قیمت تمام شده بتوانند با کشور‌های دیگر رقابت کنند و اگر ضرر می‌دهند لازم است که بهره وری را افزایش دهند تا هزینه‌ها با نرخ‌های فروش متناسب شود.

زحمتکش تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم که قیمت‌ها در سطحی باشد که هم تولید کنندگان سود متعارف ببرند و هم حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره صادرات خوراک دام و طیور نیز گفت: فعلا امکان صدور علوفه به صورت مشروط و محدود فراهم است.