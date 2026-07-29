دبیر قرارگاه مسجد جزیره کیش، گفت: پنج مراسم متمرکز عزاداری در دهه پایانی ماه صفر با حضور قشرهای مختلف مردم در کیش برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام حمید فتاحی، گفت: همزمان با اربعین حسینی، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)، پنج برنامه محوری و متمرکز شهری با حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) در کیش برگزار می‌شود.

او افزود: امسال نیز برنامه‌های دهه پایانی ماه صفر با شکوه بیشتری در کیش برگزار خواهد شد و با همراهی مردم مؤمن و عاشقان اهل‌بیت (ع)، فضای کیش رنگ و بوی عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به خود می‌گیرد.

دبیر قرارگاه مسجد جزیره کیش، با اشاره به برنامه‌های شب اربعین حسینی، افزود: مراسم سخنرانی و عزاداری در تمامی مساجد برگزار می شود و یک برنامه متمرکز شهری نیز در قالب دسته‌روی عزاداری از سه‌راه پردیس تا میدان ساحل برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حمید فتاحی، افزود: مراسم اصلی عزاداری شب اربعین حسینی در میدان ساحل با سخنرانی و مداحی مداحان و سخنرانان دعوت‌شده برگزار خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: در روز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص)، پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، مراسم ویژه‌ای در مسجد خاتم‌الانبیا (ص) برگزار می‌شود و شامگاه همان روز نیز برنامه عزاداری در میدان ساحل ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در روز شهادت حضرت امام رضا (ع) نیز پس از نماز جماعت ظهر و عصر، مراسم سوگواری در مسجد امام رضا (ع) برگزار می‌شود و شامگاه آن روز نیز میدان ساحل میزبان آیین عزاداری و سوگواری خواهد بود.

دبیر قرارگاه مسجد جزیره کیش، تصریح کرد: پنج مراسم محوری و متمرکز شهری برای ایام پایانی ماه صفر پیش‌بینی شده است تا زمینه حضور گسترده مردم و عاشقان اهل‌بیت (ع) فراهم شود.

او از قشرهای مختلف مردم دعوت کرد با حضور پرشور در مراسم های عزاداری دهه پایانی ماه صفر، با گرامیداشت شعائر اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های دین اسلام، مکتب عاشورا، انقلاب اسلامی و ارزش‌های الهی تجدید میثاق کنند.