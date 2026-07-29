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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: با توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر و همراهی مردم در مدیریت مصرف، برق پایدار در استان بوشهر و دیگر استانهای جنوبی در روزهای اوج گرما و شرایط ویژه امسال تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، غلامرضا حشمتی با اشاره به افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان اظهار کرد: امسال ظرفیت تولید برق خورشیدی در استان بوشهر با رشد40درصدی به حدود ۱۳۵ مگاوات رسید و این ظرفیت نقش مؤثری در پایداری شبکه برق و جبران بخشی از ناترازی انرژی، بهویژه در فصل گرم سال، ایفا کرد.
وی افزود: با مشارکت مردم در مدیریت مصرف، برق مصرفی استان بوشهر در خردادماه هفت درصد و در تیرماه و مردادماه شش درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت؛ روندی که نقش مؤثری در پایداری شبکه برق و رفع محدودیتها در استانهای جنوبی داشت.
حشمتی با قدردانی از همکاری مردم سراسر کشور گفت: مشارکت هموطنان در طرح «قرار همدلی» و انتقال انرژی صرفهجوییشده به استانهای جنوبی، موجب رفع محدودیتها و خاموشیها در این استانها شد و طی سه هفته اخیر، محدودیتهای برق در استانهای جنوبی برطرف شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر خاطرنشان کرد: نتیجه این همراهی و مدیریت مصرف، کاهش ۱۰۰ مگاواتی پیک بار استان نسبت به سال گذشته بوده است و امیدواریم با استمرار این همکاری تا پایان تابستان، پایداری شبکه برق در بوشهر و دیگر استانهای گرمسیر کشور حفظ شود.