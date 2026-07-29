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مدیرکل انتقال خون استان یزد: سرانه اهدای خون در استان یزد، با ۳۸ نفر در هر هزار نفر جمعیت، بهطور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل انتقال خون استان یزد با اشاره به جایگاه این استان در حوزه اهدای خون اظهار کرد: در حال حاضر میانگین اهدای خون در استان یزد ۳۸ در هزار است، در حالی که این شاخص در کشور ۲۸ در هزار برآورد میشود.
جوادزاده افزود: سال گذشته بیش از ۵۰ هزار واحد خون در استان یزد اهدا شد که ۹۵ درصد از اهداکنندگان را آقایان و ۵ درصد را بانوان تشکیل دادند.
وی با اشاره به مشارکت نسل جوان در این اقدام انساندوستانه تصریح کرد: ۳۰ درصد از اهداکنندگان خون را جوانان تشکیل میدهند و سهم اهداکنندگان بار اولی نیز به بیش از ۱۳ درصد رسیده است.
مدیرکل انتقال خون استان یزد همچنین از تولید و توزیع بیش از ۷۰ هزار واحد فرآورده خونی در سال گذشته خبر داد و این عملکرد را حاصل مشارکت مستمر و مسئولانه مردم استان یزد در اهدای خون دانست.