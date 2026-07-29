رئیس کمیته امداد:
تشکیل کارگروه مشترک کمیته امداد و شورای عالی انقلاب فرهنگی ضروری است
رئیس کمیته امداد با تأکید بر لزوم نقشآفرینی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر محرومیتزدایی، تشکیل کارگروه دائمی مشترک را جهت خروج عزتمندانه ۲.۵ میلیون مددجو از چرخه فقر، ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سیدمرتضی بختیاری، در جلسه مشترک اعضای شورای معاونان کمیته امداد با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیران حوزههای تخصصی این شورا، با تسلیت شهادت قائد شهید و دانشمندان کشورمان، گفت: ایشان مظلومانه به همراه تعدادی از اعضای خانوادهشان از جمله نوه چهار ماهه، دختر، عروس و دامادشان، به مقام شهادت نایل شدند.
وی افزود: خدا را سپاسگزاریم که خبرگان رهبری بهموقع تصمیم گرفتند و شخصی عظیمالقدر را بهعنوان جانشین ایشان منصوب کردند؛ حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای. انصافاً بیعتی که مردم در شبهای احیا با این عزیز کردند، بیسابقه بود و در واقع یک رأی عمومی در سطح جهانی بود. در زمانی که حضرت امام رحلت فرمودند، جهان شاهد این حضور گسترده و یکپارچه مردم بود که خداوند را شاکر هستیم. به تعبیر زیبای امام شهیدمان، این مردم مبعوث شدند و چنان در صحنه حضور یافتند که دنیا متعجب شد.
رئیس کمیته امداد گفت: دشمنان، رهبری ما را مظلومانه شهید کردند، فرماندهان عالیرتبه و دانشمندان هستهای ما را به شهادت رساندند، اما همچنان انقلاب با قوت، عظمت و اقتدار به پیش میرود و ملت بیدار، غیور و بصیر همچنان در صحنه هستند. اینها همه از عنایات و توفیقات الهی است؛ چرا که «همانا یاری خدا نزدیک است» و ما شاهد بودیم که کسانی که ادعای ایمان داشتند، اما در آزمایشها دچار لغزش شدند، در برابر مقاومت مردم و جبهه مقاومت شکست خوردند.
وی افزود: کمیته امداد، بر اساس دغدغههای قرآنی و اندیشه امام راحل (ره) تأسیس شد. به یاد دارم در روزهای سخت پس از پیروزی انقلاب، زمانی که امام (ره) فرمان تأسیس کمیته امداد را صادر کردند، در همان شب تلویزیون این خبر را اعلام کرد و در آن شرایط سخت، حتی عواملی مسلحانه به صداوسیما حمله کردند. اما امام در آن شرایط دشوار، دستور تشکیل این نهاد را دادند. مرحوم آقای عسگرالادی نیز با اجازه امام، این نهاد مقدس را به نام ایشان مزین کردند و همین موضوع باعث اعتماد عمیق مردم به کمیته امداد شده است.
رئیس کمیته امداد در ادامه، چند نکته اساسی و محورهای پیشنهادی در رابطه با همکاریهای کمیته امداد و شورای عالی انقلاب فرهنگی را ذکر کرد و گفت:
۱. راهبردهای اساسی و اساسنامه کمیته امداد
کمیته امداد بر اساس سه راهبرد اساسی از فرمایشات معمار کبیر انقلاب اداره میشود: «مدد به حیات»، «مدد به کار» و «مدد به زندگی شرافتمندانه».
در مورد اساسنامه این نهاد باید اشاره کنم که ما سه دوره اساسنامه داریم؛ از سال ۱۳۶۶ در زمان امام راحل (ره)، اساسنامه بیست آذر ۱۳۸۰ به توشیح مقام معظم رهبری و همچنین اساسنامه سال ۱۳۹۴. در حال حاضر، اولویت اصلی ما طبق دستورات مقام معظم رهبری، «توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات با رعایت حرمت و تکریم خدمتگیرندگان» است. توانمندسازی دیگر یک توصیه نیست، بلکه یک دستورالعمل اجرایی است که باید در صدر برنامههای ما باشد.
۲. ضرورت ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی
با توجه به اینکه «عدالت اجتماعی روح انقلاب اسلامی است»، هر برنامهای که به نفع محرومان نباشد، از آرمانهای انقلاب فاصله گرفته است؛ لذا پیشنهاد میکنم در تمامی تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی، «پیوست بحث محرومیت» لحاظ شود.
وی افزود: ما حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستعد اشتغال داریم که اگر بتوانیم آنها را به اشتغال برسانیم، از چرخه تحت پوشش بودن خارج شده و به عزت و استقلال میرسند. توانمندسازی، تنها نسخه واقعی برای مقابله با فقر است.
۳. چالشهای بودجه و اشتغال
امسال مبلغ ۳۳ هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده که هر فرد حدود ۲۰۰ میلیون تومان دریافت میکند. اما با این بودجه، تنها میتوانیم تعداد محدودی از آن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را پوشش دهیم. برای پوشش باقیمانده، نیاز داریم تا با شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارگروههای مرتبط ارتباط تنگاتنگی داشته باشیم و از حمایتات فکری و اجرایی شما بهرهمند شویم.
۴. پیشنهادهای اجرایی برای همکاریهای مشترک
من پیشنهاد میدهم یک «کارگروه دائمی مشترک» بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته امداد تشکیل شود
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان، تصریح کرد: ما با بیش از یک میلیون دانشآموز مواجه هستیم که به دلیل فقر در معرض ترک تحصیل قرار دارند. باید راهکاری جامع برای این مسئله بیابیم.
تدوین سند ملی توانمندسازی: تدوین یک سند ملی برای توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی خانوادههای تحت حمایت.
پیوست عدالت: اعمال پیوست عدالت و فقرزدایی در تمامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
راهاندازی رصدخانه ملی فقر: ایجاد مرکزی برای پایش دقیق فقر فرهنگی و اجتماعی.
نظام تربیت توانمند: طراحی یک نظام جامع برای تربیت و پرورش نسل توانمند در میان محرومان.
نهضت ملی اشتغال دانشبنیان: ما سند اقتصاد دیجیتال را تدوین کردهایم و با مجوز دفتر مقام معظم رهبری، اپلیکیشنی را برای ارتقای مهارتهای محرومان راهاندازی کردیم (فاز اول اجرا شده و فاز دوم در ماه آینده فعال میشود).
۱. اقدامات میدانی و جهادی
ما در کنار اقدامات اداری، گروههای جهادی فعالی داریم. برای مثال در استانهای مختلف و روستاهای دورافتاده، گروههای درمانی (مانند جراحی بینایی) فعال بودیم که توانستند هزاران نفر از نیازمندان را که دسترسی به خدمات دولتی نداشتند، درمان کنند. با این حال، برای پیشبرد «طرح ملی اشتغال دانشمندان محرومان»، همچنان به یک پشتوانه فکری و عقبه علمی قوی نیاز داریم.
۲. تحکیم خانواده و شبکههای مردمی
در حوزه خانواده، اعتقاد داریم که «کلاس اول آموزش، خانواده است و کلاس دوم، مدرسه». ما باید روی تحکیم خانوادهها متمرکز شویم. همچنین پیشنهاد میکنم «شبکه ملی خیرین فرهنگی» فعال شود تا از ظرفیت خیرین در حوزههای فرهنگی بهرهمند شویم.
رئیس کمیته امداد در پایان، تأکید کرد که تشکیل کارگروههای مشترک با حضور اساتید و متخصصانی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند، بسیار اثربخش خواهد بود. ما آمادگی کامل داریم تا در هر زمینهای برای «محرومیتزدایی» و «خودسازی» در کنار شما باشیم.