به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام علی مقنی، دبیر این پویش گفت:این پویش بنا به توصیه قائد و امام شهید اعلی الله مقامه الشریف و با هدف گسترش فرهنگ حفظ قرآن و ترویج مفاهیم امید، نصرت الهی و پیروزی مؤمنان در جامعه تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام علی مقنی ادامه داد: در پی برگزاری پویش‌های متعدد در طول دو سال گذشته با محوریت تلاوت و انس با سوره مبارکه فتح، جمع قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه به حفظ این سوره نورانی نائل شده‌اند؛ بر این اساس ضرورت داشت دستاورد‌های این حرکت ملی شناسایی، ثبت و تکریم شود تا ضمن قدردانی از حافظان و فعالان قرآنی، زمینه استمرار و گسترش این حرکت فراهم شود..

دبیر پویش ملی «به نام پیروزی» افزود: مقدمات برگزاری این پویش قرآنی، بعد از تصویب در جلسه ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، با برگزاری جلسات مشورتی با صاحب نظران و متولیان قرآنی دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و قرآنی شروع و پس از آماده شدن زیرساخت‌های اجرایی آن، در آستان قدس رضوی، وزارت آموزش و پرورش و مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صورت رسمی آغاز شد.

وی گفت: علاقمندان به شرکت در پویش «به نام پیروزی» میتوانند از طریق سامانه مرکز قرآنی آستان قدس رضوی به آدرس Quranlove.ir یا برنامه آموزشی شاد به آدرس app.shad.ir/hefze_soureh_fath و یا اپلیکیشن «حافظ‌شو» جهت شرکت در این پویش مبارک اقدام کنند.

حجت الاسلام علی مقنی در ادامه گفت: «پویش ملی حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح» به‌صورت خودراهبر، فراگیر و قابل اجرا در بستر‌های مجازی طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که بدون نیاز به ایجاد کلاس‌های حضوری و با تکیه بر اطلاع‌رسانی، ثبت‌نام و ارزیابی برخط، امکان مشارکت گسترده علاقه‌مندان در سراسر کشور فراهم شود.

وی افزود: این رویداد قرآنی در دو سطح «حفظ و مفاهیم کل سوره فتح» و «حفظ و مفاهیم فراز‌های منتخب سوره فتح» برگزار میشود. در این دوره شرکت‌کنندگان پس از ورود به سامانه و ثبت نام و انتخاب سطح مورد نظر، وارد صفحه آزمون شده و به سئوالات پاسخ میدهند.

دبیر پویش ملی «به نام پیروزی» گفت: در کنار آزمون، محتوای آموزشی سوره فتح در قالبی جذاب و مختصر جهت استفاده علاقمندان تدارک شده است تا شرکت‌کنندگانی که علاقه به استفاده از محتوا دارند، بتوانند ضمن آشنایی با محتوای سوره فتح و برای آمادگی بیشتر اقدام کنند.