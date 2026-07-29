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یاد شهدا در طرق الحسین(ع)

زائران اربعین در مسیر طریق‌الحسین با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، بار دیگر با آرمان‌های ایثار و شهادت تجدید عهد کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷- ۱۶:۰۶
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برچسب ها: زائران اربعین ، پیاده‌روی اربعین ، یاد شهدا
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