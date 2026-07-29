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مرتضی پرنیان مجری ویژهبرنامه «باید برخاست» که با شعار «ایران در مسیر حسین (ع)» از شبکه دو پخش می شود گفت: اجرای یک برنامه حسینی صرفاً یک مسئولیت حرفهای نیست، بلکه توفیقی برای خدمت به ساحت اهلبیت (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی پرنیان درباره تغییر عنوان برنامه گفت: در ابتدا قرار بود این ویژهبرنامه با عنوان «ایران در مسیر حسین (ع)» پخش شود و حتی تولید برنامه نیز با همین نام آغاز شد، اما در ادامه دوستان در معاونت سیما تصمیم گرفتند عنوان برنامه به «باید برخاست» تغییر کند و «ایران در مسیر حسین (ع)» به عنوان شعار برنامه انتخاب شود.
وی با اشاره به سابقه حضورش در این ویژهبرنامه افزود: من دو سال گذشته نیز اجرای برنامه اربعینی شبکه را بر عهده داشتم. سال گذشته برنامه با عنوان «ایران در مسیر حسین (ع)» روی آنتن میرفت و امسال با عنوان «باید برخاست» و همان شعار ادامه پیدا کرده است، بنابراین اگرچه نام برنامه تغییر کرده، اما مسیر، هدف و محتوای آن همچنان در امتداد فرهنگ اربعین و ترویج معارف حسینی است.
پرنیان درباره حس و حال اجرای این برنامه گفت: این برنامه را واقعاً دوست دارم، چون محور اصلی آن امام حسین (ع)، پیادهروی اربعین و فضای معنوی این حرکت عظیم است. خودم هم از کودکی در هیئتهای مذهبی حضور داشتم و به نوعی خودم را یک بچههیئتی میدانم. طبیعتاً فعالیت در چنین فضایی برای من صرفاً یک کار رسانهای نیست، بلکه با علاقه و باور شخصیام گره خورده است.
وی افزود: همیشه اعتقاد داشتهام که کار کردن برای اهلبیت (ع) سعادتی است که نصیب هر کسی نمیشود. به همین دلیل از اینکه برای سومین سال متوالی توفیق اجرای این برنامه نصیبم شده، احساس افتخار میکنم.
پرنیان درباره تفاوت این ویژهبرنامه با سایر برنامههای اربعینی رسانه ملی گفت: طبیعی است که در ایام اربعین تقریباً همه شبکههای تلویزیونی برنامههای ویژهای را تدارک میبینند و هر کدام نیز مخاطبان خود را دارند، اما به نظر من «باید برخاست» چند ویژگی دارد که آن را متمایز میکند.
وی افزود: نخست اینکه این برنامه در طول روز نوبتهای مختلفی پخش می شود و همین موضوع فرصت بیشتری برای ارتباط با مخاطب ایجاد میکند. علاوه بر این، طراحی دکور برنامه به گونهای انجام شده که فضای یک موکب و خیمه حسینی را تداعی میکند، فضایی که هر زائر اربعین با آن آشناست و همین موضوع میتواند برای مخاطب جذابیت بصری ایجاد کند. از سوی دیگر، برنامه با حضور چند مجری، مهمانان حضوری و تلفنی و بخش های متنوع تلاش میکند ریتمیپویا داشته باشد تا مخاطب در طول برنامه همراه باشد.
پرنیان درباره پویش «زیارت نیابتی اربعین» که در دل برنامه «باید برخاست» طراحی شده است، گفت: امسال با توجه به شرایط خاصی که پشت سر گذاشتیم، مشاوران دینی برنامه این ایده را مطرح کردند که پویشی با محوریت زیارت نیابتی برای امام شهید راهاندازی شود، یعنی زائران اربعین، ثواب زیارت خود را به روح مطهر امام شهید هدیه کنند.
وی با تأکید بر اینکه این رویکرد تنها به برنامه «باید برخاست» محدود نیست، افزود: تقریباً همه برنامههای رسانه ملی که به مناسبت اربعین روی آنتن هستند، هر کدام به شکلی این موضوع را دنبال میکنند. هدف همه این برنامهها نیز یک چیز است؛ اینکه یاد و نام امام شهید زنده بماند و مردم در این حرکت معنوی، ارادت خود را به ایشان ابراز کنند؛ بنابراین تفاوتی میان برنامهها وجود ندارد و همه در یک مسیر حرکت میکنند. در برنامه «باید برخاست» نیز هر شب قرعهکشی انجام میشود و بسته به شرایط، به سه تا پنج نفر کمکهزینه سفر به کربلای معلی در ایام اربعین اهدا میکنیم.
این مجری تلویزیون درباره نحوه اجرای قرعهکشی برنامه گفت: تفاوت بخش قرعهکشی ما با برخی برنامههای دیگر در این است که اسامیبرندگان از داخل کربلای معلی اعلام میشود. هر شب حدود ساعت ۹ ارتباط زندهای با صحن حضرت زینب (س) یا همان صحن عقیله برقرار میکنیم و همکارمان آقای عباسنژاد از همانجا اسامیبرندگان را اعلام میکند.
وی افزود: پس از آن، من در استودیوی تهران اسامی را دوباره برای مخاطبان میخوانم و اگر شرایط فراهم باشد، همان لحظه با یکی از برندگان تماس میگیریم و خبر برنده شدنش را اعلام میکنیم. معمولاً شنیدن واکنش افراد در آن لحظه، فضای بسیار شیرین و صمیمانهای را در برنامه ایجاد میکند و برای مخاطبان هم جذاب است.
پرنیان درباره میزان استقبال مردم از این پویش هم گفت: خوشبختانه استقبال بسیار خوبی صورت گرفته است. تا زمان انجام این گفتوگو، نزدیک به ۱۰ هزار پیامک به برنامه ارسال شده بود که به نظرم آمار قابل توجهی است.
وی در ادامه گفت: البته این پیامکها صرفاً برای شرکت در قرعهکشی نبود. بسیاری از مخاطبان دلنوشتههای خود را برای ما فرستاده بودند. برخی از نیتهای قلبیشان نوشته بودند، برخی درخواست دعا داشتند و بعضی هم درباره مسائل مرتبط با اربعین یا مشکلاتی که در مسیر پیادهروی وجود دارد، پیشنهادها و نکاتی را مطرح کرده بودند.
مجری «باید برخاست» درباره بازخوردهای مخاطبان نسبت به این برنامه نیز گفت: شخصاً بازخوردهایی که دریافت کردهام، رضایتبخش بوده است. جالب است که گاهی هنگام اجرای زنده برنامه، همان لحظه دوستان، همکاران یا آشنایان برایم پیام میفرستند و مینویسند که برنامه را میبینند، التماس دعا دارند یا برایمان آرزوی موفقیت میکنند.