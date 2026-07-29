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مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی: روزانه ۱۰۰ نفر در استان به مراکز اهدای خون مراجعه میکنند و در فصول گرم نیاز به مشارکت بیشتری برای اهدای خون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیما گفت: روزانه ۱۰۰ نفر در استان به مراکز اهدای خون مراجعه میکنند که ۷۰ تا ۸۰ نفر موفق به اهدای خون میشوند و در فصول گرم نیاز است تعداد بیشتری برای اهدای خون مراجعه کنند.
مهدی زاده با اشاره به اینکه در بیرجند، طبس، فردوس و قاین مرکز اهدای خون فعال است افزود: در سایر شهرستانها به دلیل آنکه شاخص اهدای سالانه ۵ هزار واحد خون برای امکان تأسیس مرکز انتقال خون را ندارند، هنوز مرکزی فعال نشده، اما نیاز استان با مراکز کنونی برآورده میشود.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد ساختمان جدید انتقال خون گفت: پیشبینی میشود تا یک ماه آینده عملیات ساختمانی این بنا به پایان برسد، اما به دلیل افزایش قیمتها و زیاد بودن تجهیزات خصوصاً در بخش فنی، امکان راهاندازی سریع این ساختمان را نداریم.
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی افزود: تیمهای سیار انتقال نیز برای مراکز شهرستانها ارسال میشود و از ابتدای سال به تمام مراکز، نیرو و تجهیزات سیار ارسال شده است.