به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه هماهنگی تأمین و واردات کالا‌های اساسی استان مازندران با حضور مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، معاونان، مدیران ستادی و جمعی از مسئولان نمایندگی‌های غله در شهرستان‌ها برگزار شد و آخرین وضعیت تأمین، ذخیره‌سازی و حمل کالا‌های اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در این نشست با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و پیگیری‌های مستمر استاندار مازندران در حوزه تأمین کالا‌های اساسی گفت: هم‌افزایی مجموعه استانداری مازندران و شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تقویت امنیت غذایی و تأمین پایدار کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم استان است.

سید محمد جعفری با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌جانبه استان برای تأمین کالا‌های اساسی، بر شناسایی و ظرفیت‌سنجی تمامی اماکن ذخیره‌سازی، ارزیابی ظرفیت بنادر و بررسی وضعیت زیرساخت‌های موجود تأکید کرد و افزود: هماهنگی مستمر با حوزه حمل‌ونقل برای جابه‌جایی به‌موقع کالا‌های اساسی، یکی از الزامات مهم در مدیریت زنجیره تأمین است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه تأمین گندم استان نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌ها و لجستیک است، گفت: مازندران از ظرفیت‌های مطلوبی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و بنادر برخوردار است و با اتکا به این توانمندی‌ها، اراده و آمادگی لازم برای تأمین کالا‌های اساسی به هر میزان مورد نیاز وجود دارد.

جعفری همچنین از تلاش‌های کارکنان اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان، همکاران مستقر در نمایندگی‌های شهرستان‌ها و مجموعه سیلوی شهید میرزاپور نکا قدردانی کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان نمایندگی‌های شهرستان‌های بندری به تسریع فرآیند‌های مرتبط با تخلیه، ذخیره‌سازی و حمل کالا‌های اساسی شد.

در پایان این نشست، راهکار‌های ارتقای هماهنگی بین واحد‌های اجرایی، تقویت ظرفیت‌های لجستیکی و افزایش آمادگی استان برای تأمین و توزیع به‌موقع کالا‌های اساسی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.