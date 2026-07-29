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کارشناسان نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان رودبار، ۱۲۰ رول برچسب غیرمجاز متعلق به یک واحد تولیدی محصولات آرایشی و بهداشتی را با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ اصالت محصولات از بین بردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در راستای اجرای ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو و با هدف صیانت از سلامت مصرفکنندگان، ۱۲۰ رول برچسب غیرمجاز متعلق به یک واحد تولیدی محصولات آرایشی و بهداشتی در شهرستان رودبار معدوم شد.
این اقدام با حضور کارشناسان نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودبار و مسئول فنی واحد تولیدی، روز سوم مردادماه ۱۴۰۵ در محل شرکت و مطابق با ضوابط قانونی انجام شد.
امحای این لیبلهای غیرمجاز با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، حفظ اصالت و سلامت محصولات آرایشی و بهداشتی، پیشگیری از عرضه محصولات فاقد شرایط قانونی و نظارت بر حسن اجرای مقررات در واحدهای تولیدی صورت گرفت.
شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودبار با تأکید بر تداوم نظارت بر واحدهای تولیدی، اعلام کرد اجرای دقیق ضوابط سازمان غذا و دارو و برخورد با هرگونه تخلف در حوزه تولید و عرضه فرآوردههای آرایشی و بهداشتی با جدیت دنبال خواهد شد.