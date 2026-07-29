به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیام‌هایی حاوی لینک‌های آلوده و عناوینی نظیر «ثبت شکایت»، «ابلاغیه قضایی» یا «ابلاغ فوری»، کاربران را ترغیب به کلیک روی لینک کرده و پس از نصب بدافزار یا هدایت به صفحات جعلی، اطلاعات بانکی و شخصی آنان را سرقت می‌کنند.

وی افزود: ابلاغیه‌های رسمی قوه قضاییه هرگز از طریق پیام‌رسان‌ها همراه با لینک ارسال نمی‌شوند و شهروندان برای مشاهده ابلاغیه‌های قضایی فقط باید به سامانه رسمی عدل ایران به نشانی adliran.ir یا اپلیکیشن رسمی «ثنا» مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: بی‌توجهی به هشدار‌های امنیتی و کلیک روی لینک‌های ناشناس می‌تواند منجر به سرقت اطلاعات، برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی کاربران شود.

سرهنگ نقی‌مهر از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌های سایبری پلیس فتا، از باز کردن لینک‌های ناشناس و نصب برنامه از منابع غیررسمی خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir یا ازطریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری، اطلاع دهند.