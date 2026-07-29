نخستین پرواز ویژه اربعین حسینی از فرودگاه شهید صدوقی یزد به مقصد نجف اشرف صورت گرفت و ۱۵۰ زائر یزدی راهی عتبات عالیات شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد گفت: نخستین پرواز اربعین امروز ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه از فرودگاه شهید صدوقی یزد به مقصد نجف اشرف صورت گرفت و از طریق این پرواز، ۱۵۰ زائر به نجف اشرف اعزام شدند.حمید پور افزود: همزمان با این پرواز، ۱۰۰ زائر نیز از نجف اشرف وارد فرودگاه شهید صدوقی یزد شدند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ها، برای جابه‌جایی زائران اربعین اظهار کرد: پیش‌بینی شده است در ۱۰ روز آینده، ۱۰ پرواز رفت و برگشت در مسیر یزد ـ نجف برقرار شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد تصریح کرد: در صورت استقبال بیشتر زائران، تعداد پرواز‌های این مسیر افزایش خواهد یافت.