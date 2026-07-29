در نشست شورای استاندارد مصوب شد؛
قطع برق ۱۷ واحد تولید مصالح ساختمانی بدون استاندارد استان
به گفته مدیر کل استاندارد کهگیلویهوبویراحمد ۱۷ واحد مصالح ساختمانی غیر استاندار شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل استاندارد در نشست کارگروه استاندارد استان با تأکید بر اجرای بدون اغماض قوانین استاندارد، از قطع برق واحدهای تولید مصالح ساختمانی بدون استاندارد خبر داد.
ضرغام پور همچنین با اشاره به اهمیت کیفیت مصالح ساختمانی در ایمنی ساختمانها افزود: بر اساس مصوبات شورای تأمین و کارگروه استاندارد، برق واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی که الزامات استاندارد را رعایت نکنند، قطع می شود.
استاندار هم در این جلسه برای ایمنسازی آسانسورهای ادارات و بهینهسازی موتورخانهها نیز مهلت یکماهه تعیین کرد.
رحمانی با بیان اینکه استاندارد نقش مستقیمی در حفظ جان، سلامت و امنیت شهروندان دارد، افزود: استفاده از کالاها و خدمات استاندارد باید در همه حوزهها مورد توجه قرار گیرد و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه مصوبات کارگروه استاندارد باید بهصورت مستمر پیگیری شود، تاکید کرد: دستگاههایی که در اجرای تکالیف قانونی و استانداردسازی کالاها و محصولات همکاری لازم را نداشته باشند، معرفی خواهند شد.
رحمانی همچنین استانداردسازی آسانسورها را از الزامات قانونی دانست و گفت: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند وضعیت آسانسورهای خود را در اولویت قرار دهند و ادارهکل استاندارد نیز گزارش کاملی از وضعیت این بخش را در نشست آینده کارگروه ارائه دهد.
وی با اشاره به روند بهینهسازی موتورخانههای ادارات افزود: تعداد موتورخانههای بهینهسازیشده از ۵۰ مورد به ۲۹۸ مورد رسیده که اقدامی قابل توجه است، اما هنوز ۲۴۸ موتورخانه نیازمند اصلاح و بازرسی هستند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تعیین مهلت یکماهه برای دستگاههای اجرایی تأکید کرد: مدیران باید در این بازه زمانی نسبت به اصلاح و استانداردسازی موتورخانهها اقدام کنند و در قبال هرگونه کوتاهی پاسخگو باشند.
رحمانی بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها و مصوبات سفر اخیر رئیس سازمان ملی استاندارد به استان تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای برنامههای ارتقای استاندارد در کهگیلویه و بویراحمد شد.
طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان هم گفت: کیفیت موتورخانه های ۲۵۰ ساختمان دولتی استاندارد شده است.