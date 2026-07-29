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اقتدار به روایت صیادان هرمزی

صیادان جزیره هرمز تصاویری از اعمال نظم ایرانی در تنگه هرمز ثبت کردند تصاویری که نشان می دهد کشتی هایی که بخواهند از مسیر غیر قانونی عبور کنند دچار دردسر می شوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷- ۱۵:۵۶
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برچسب ها: صیادان هرمزگانی ، تنگه هرمز ، اقتدار ایران
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