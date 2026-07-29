به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی بازیکنان دعوت شده به نهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن به شرح زیر است:

آیناز فرامرزی، آتنا مددی، زهرا خدابنده لو، مریم سلگی، فاطمه سرابیگی، زهرا کریمی، زهرا آسترکی، نیکتا جلالوند، راهله نادری، فرشته کلاگر، سانیا نعیمی، فاطمه خدابنده لو، مهتاب لک علی آبادی، سحر یاری، زکیه ململی، حدیث وارسته

مشاور فنی: غلامرضا مازندرانی

مربیان: سمانه افخم، آزاده سلگی، لیلا دوستوندی

مدیر تیم: زهرا رحیمی نژاد

نهمین اردوی تیم ملی کبدی بانوان ۸ تا ۱۹ مرداد در مجموعه ورزشی شباهنگ شهریار استان تهران برگزار می‌شود.