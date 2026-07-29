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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خواف از ثبت جشنواره بازیهای بومی محلی این شهرستان در تقویم گردشگری کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمود باعقیده افزود: ثبت جشنواره بازیهای بومی و محلی خواف با هدف احیای آیینها، تقویت نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ اصیل بازیهای سنتی انجام شد و این رویداد بهعنوان یکی از برنامههای شاخص شهرستان در سطح ملی به رسمیت شناخته شد.
وی ادامه داد: ورزشهای سنتی و بازیهای بومی و محلی به عنوان گنجینهای از باورهای فرهنگی اقوام، ضمن داشتن پیوند ناگسستنی با یکدیگر، نشان هویت و فرهنگ هر کشوری و بخشی از میراث آن است که بهوسیله ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری، مشاغل مرتبط با تولید وسایل بازیها، مشاغل مرتبط با نیروی انسانی برگزارکننده بازیها و مشاغل جانبی منجر به ایجاد اشتغال پایدار میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خواف گفت: جشنواره بازیهای بومی و محلی خواف که هر ساله در نیمه اول سال برگزار میشود در سطح استانی و با موضوع گردشگری فرهنگی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده است.