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فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از شناسایی و دستگیری یک باند سه نفره سارقان حرفهای و سابقهدار خبر داد که در سرقت از مغازهها و کارگاههای سطح شهرستان فعالیت داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجید عسکرینیا با بیان اینکه این متهمان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی سرنخها و تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی شناسایی و در عملیاتی هدفمند دستگیر شدند، گفت: اعضای این باند در بازجوییهای پلیسی به ارتکاب پنج فقره سرقت از مغازهها و کارگاهها اعتراف کردند.
وی افزود: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و رسیدگی به پرونده در دستور کار قرار دارد.