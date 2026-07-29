فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از شناسایی و دستگیری یک باند سه نفره سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار خبر داد که در سرقت از مغازه‌ها و کارگاه‌های سطح شهرستان فعالیت داشتند.

انهدام باند سارقان حرفه‌ای مغازه‌ها و کارگاه‌ها در بهارستان؛ اعتراف به ۵ فقره سرقت

انهدام باند سارقان حرفه‌ای مغازه‌ها و کارگاه‌ها در بهارستان؛ اعتراف به ۵ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجید عسکری‌نیا با بیان اینکه این متهمان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی سرنخ‌ها و تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی شناسایی و در عملیاتی هدفمند دستگیر شدند، گفت: اعضای این باند در بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب پنج فقره سرقت از مغازه‌ها و کارگاه‌ها اعتراف کردند.

وی افزود: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و رسیدگی به پرونده در دستور کار قرار دارد.