فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا گفت: چشمان بیدار نیرو‌های خدوم فراجا، ارتقای کشف سرقت و برقراری امنیت مطلوب برای زائران اربعین حسینی را در مرز‌های کشور به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار محمدعلی نوری‌نژاد روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چذابه اظهار کرد: ایام اربعین حسینی جلوه‌های از خدمت بی منت همکاران ما در مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است؛ جایی که از سرباز تا فرمانده، همگی بدون در نظر گرفتن جایگاه و مقام، تنها به فکر اجرای ماموریت و خدمت بی‌منت به مردم و زائران هستند.

وی تامین امنیت زائران را یکی از وظایف ذاتی پلیس دانست و افزود: امنیت را هم در مسیر تردد، هم در پایانه‌های مرزی و هر مکانی که زائران حضور دارند، تامین می کنیم.

سردار نوری نژاد بیان داشت: یکی از مصادیق بارز امنیت، حفظ جان، مال و اموال زائران است؛ به ویژه در شرایط ازدحام و کثرت جمعیت که ممکن است عده‌ای قصد سوءاستفاده داشته باشند.

فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا با تاکید بر حضور همه جانبه پلیس‌های تخصصی در مرزهای کشور گفت: همکاران ما در مجموعه پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس پیشگیری، اطلاعات و پلیس آگاهی، با اقدامات پیشگیرانه خود، تحرکات مجرمانه را سلب و زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان می‌گیرند؛ بر همین اساس، یکی از محورهای اساسی ما در این ایام، مبارزه با سرقت است.

سردار نوری نژاد تصریح کرد: به همین منظور، طرح های پیشگیری از سرقت که پیش از این ابلاغ شده بود امروز به صورت میدانی و از نزدیک مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

وی ادامه داد: خوشبختانه با عنایت الهی و چشمان بیدار همکاران، هر سال شاهد ارتقای کشف سرقت و برقراری امنیت مطلوب برای زائران هستیم.

مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان مهمترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین به شمار می‌روند. تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار زائر اربعین از این ۲ مرز تردد داشته اند.