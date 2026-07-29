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استاندار یزد به همراه معاون و مدیران اقتصادی استان یزد در بازدید از چند واحد صنعتی، پای حرفهای تولیدکنندگان نشست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی استاندار یزد به همراه معاون و مدیران اقتصادی استان یزد در بازدید از چند واحد صنعتی، پای حرفهای تولیدکنندگان نشست.استاندار در این بازدید از نخستین کارخانه تولید مقاطع مسی و واحد تولید صنعت روشنایی بازدید کرد و برای پیگیری تسهیلات و تسهیل در تخصیص ارز این واحدها، قول پیگیری داد.
بابایی گفت: رویکرد دولت چهاردهم حمایت از مدیرانی است که ضمن رونق تولید، به حفظ اشتغال کمک میکنند.
وی اظهار داشت: در بازدید از واحدهای تولیدی مشکلات دسته بندی میشود تا در کارگروههای مختلف اقتصادی بررسی و در دو سطح استانی و ملی پیگیری خواهد شد.