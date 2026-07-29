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بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای جدید، شرایط معافیت ۱۰۲ کامیون کشنده از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا را اعلام کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بانک مرکزی ضوابط و فهرست ثبتسفارشهای مشمول معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کامیونهای کشنده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، ثبتسفارشهای انجامشده پیش از ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ که ارز آنها پیش از این تاریخ تأمین شده و حواله ارزی آنها از ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به بعد صادر شده است، در صورتی که کامیونها در مهلت قانونی وارد کشور شده باشند، حتی در صورت تأخیر در ارائه اسناد حمل یا ترخیص، مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز نخواهند شد. این تصمیم شامل ۱۰۲ دستگاه کامیون کشنده است و بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است در موارد مشمول این بخشنامه، اگر واردکنندگان پیشتر به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده باشند، از هرگونه اقدام در این خصوص خودداری شود. این بخشنامه به استناد مصوبه کمیسیون ارز بانک مرکزی صادر شده و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.