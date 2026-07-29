دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی در راستای تداوم حمایت از نخبگان ورزشی و با هدف توسعه سرمایه انسانی کشور، بر آمادگی کامل خود برای پذیرش قهرمانان ورزشی بر اساس آیین‌نامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آیین‌نامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر حمایت از نخبگان ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، نسبت به پذیرش قهرمانان ورزشی واجد شرایط در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت ورزشی اقدام می‌کند. این اقدام در راستای تحقق سیاست‌های کلان نظام آموزش عالی برای ایجاد فرصت‌های برابر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ورزشکاران افتخارآفرین کشور انجام می‌شود.

مطابق ضوابط اعلام‌شده، معرفی و پذیرش متقاضیان پس از بررسی و احراز شرایط تعیین‌شده از سوی وزارت علوم انجام و قهرمانان مشمول می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.

دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی با تأکید بر رسالت خود در پیوند میان علم، مهارت و تجربه، تمامی زیرساخت‌های آموزشی، اجرایی و اداری لازم را برای اجرای این آیین‌نامه فراهم کرده و آمادگی دارد تا با ایجاد بستری مناسب، زمینه ارتقای علمی قهرمانان ورزشی را در کنار استمرار فعالیت‌های حرفه‌ای آنان فراهم سازد.

این رویکرد، علاوه بر کمک به توسعه دانش مدیریت ورزشی، زمینه حضور مؤثر ورزشکاران نخبه در عرصه‌های پژوهشی، مدیریتی و سیاست‌گذاری ورزش کشور را فراهم می‌کند و گامی مهم در مسیر تقویت تعامل میان نظام آموزش عالی و جامعه ورزش به شمار می‌رود.

دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی همواره حمایت از استعداد‌های برتر در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، فناوری و ورزشی را از اولویت‌های راهبردی خود دانسته و اجرای این آیین‌نامه را فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از دانش، تجربه و ظرفیت قهرمانان ملی در مسیر توسعه علمی و حرفه‌ای ورزش کشور ارزیابی می‌کند.

لازم به ذکر است؛ متقاضیان واجد شرایط، جهت بهره‌مندی از تسهیلات این آیین‌نامه، باید ابتدا مدارک و مستندات قهرمانی خود را به تأیید فدراسیون مربوطه و وزارت ورزش و جوانان (دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها) برسانند و سپس جهت دریافت تأییدیه نهایی به اداره کل تربیت‌بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه کنند.