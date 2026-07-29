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قیمت طلا و سکه امروز در بازار مشهد نسبت به روز گذشته، افزایش داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش ۲۴۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۱۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان خرید و فروش شد.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب با دو میلیون و دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش قیمت، به ترتیب ۱۸۷ میلیون و ۱۸۳ میلیون تومان به فروش رسید.
هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، ۹۶ میلیون تومان به فروش رسید.
ربع سکه نیز با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش نرخ، ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با حدود ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت در بازار مشهد ۳۸۰ هزار تومان داد و ستد شد.