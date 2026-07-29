به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان صندوق بازنشستگی کشوری و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی جامعه بزرگ بازنشستگان کشوری برگزار شد. ایجاد و توسعه سامانه تخصصی دانش سالمندی، بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی و تسهیل دسترسی ذینفعان صندوق به پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی از جمله بند‌های این تفاهمنامه است. در این مراسم بر لزوم عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سمت استفاده از داده‌ها، هوش مصنوعی و دانش روز برای ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان تأکید شد.



معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری امضای این تفاهمنامه را فرصتی برای بهره مندی از تجربه بازنشستگان برای حل مسائل کشور دانست و گفت: امضای این تفاهمنامه نه صرفاً یک تشریفات اداری، بلکه نقطه شروعی برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی ایرانداک و به‌کارگیری پایان‌نامه‌های کاربردی در راستای حل مشکلات واقعی بازنشستگان است.



حشمت الله سلیمانی گفت: با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و داده‌های مبتنی بر دانش، می‌توان کیفیت زندگی جامعه بازنشستگی را ارتقا داد. هر پایان‌نامه می‌تواند گوشه‌ای از مشکلات کشور را حل کند و صندوق باید به دنبال پایان‌نامه‌هایی باشد که در ارائه خدمات به بازنشستگان اثربخش باشد.



سلیمانی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالای منابع انسانی و طبیعی کشور، بر لزوم ایجاد هماهنگی و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: امیدواریم با حمایت‌های مسئولان، گام‌های مؤثری در جهت رفاه هرچه بیشتر جامعه بازنشستگان برداریم.

ایرانداک حلقه اتصال تمام دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است



رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با قدردانی از مدیرعامل صندوق بازنشستگی گفت: تفاهمنامه تنظیم‌شده، حساب‌شده، مشخص و هدفمند است و نشان از عزم جدی دو طرف برای همکاری دارد.



وی با اشاره به توانمندی‌های آزمایشگاهی این مرکز، افزود: آزمایشگاه‌های ما موفق به طراحی سامانه‌ای برای پایش آسیب‌های اسکلتی با استفاده از پردازش تصاویر شده‌اند که تاکنون در دانشگاه‌ها تست شده و می‌تواند برای بازنشستگان نیز به عنوان ابزاری برای پایش مستمر سلامت، کاربرد داشته باشد. این نشان می‌دهد که حوزه فعالیت ما فراتر از پایان‌نامه‌ها و داده‌هاست و امکانات خوبی برای همکاری وجود دارد.



رئیس پژوهشگاه ایرانداک با تشریح جایگاه ویژه این پژوهشگاه در نظام علمی کشور، گفت: ایرانداک حلقه اتصال تمام دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است. در بخش ایرانداک، بیش از یک میلیون و هفتصد هزار پایان‌نامه و رساله، بیش از یک میلیون مقاله و همچنین مقالات کنفرانس‌های مختلف گردآوری و سازماندهی شده و از طریق جستجوی مرکزی در دسترس همگان است.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که صندوق بازنشستگی، موضوعات اولویت‌دار خود را در سایت پژوهشگاه اعلام کند تا بر اساس آن، پایان‌نامه‌ها و پروپوزال‌ها شکل بگیرند. همچنین می‌توان حمایت صندوق از هر پایان‌نامه را در سامانه ثبت کرد تا ضمن جلوگیری از تکرار و همانندجویی، این حمایت‌ها به عنوان نمادی از کمک صندوق به علم و دانش کشور، مورد تبلیغ و ترویج قرار گیرد.



صندوق بازنشستگی یکی از قدیمی‌ترین نهاد‌های دیوان‌سالاری کشور



وی با اشاره به قدمت بیش از یک قرنی صندوق بازنشستگی کشوری، آن را یکی از قدیمی‌ترین نهاد‌های دیوان‌سالاری کشور دانست و گفت: با نزدیک به ۲ میلیون عضو، صندوق بازنشستگی یکی از بزرگترین صندوق‌های کشور است. می‌توان با ایجاد فضایی برای نگاشت و مستندسازی تجربیات آنان، دانش ارزشمندشان را استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد تا صندوق صرفاً نهاد پرداخت‌کننده حقوق نباشد، بلکه عصاره دانش و تجربه بازنشستگان را نیز شناسایی و به کار گیرد.



تفاهمنامه دوجانبه همکاری میان صندوق بازنشستگی کشوری و پژوهشگاه ایرانداک در ۸ بند برای مدت ۵ سال به امضای نمایندگان دو نهاد رسیده و از جمله بند‌های آن می‌توان به ایجاد و توسعه سامانه تخصصی دانش سالمندی، بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی، تسهیل دسترسی ذینفعان صندوق به پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی، دیجیتال سازی و مدیریت اسناد و محتوای علمی و تاریخی صندوق و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک در حوزه سالمندی، رفاه اجتماعی، بازنشستگی و سرمایه انسانی اشاره کرد.