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کتاب «سفری به بوسنی» سفرنامه امیرمحمدعلی پاشا ولیعهد پیشین مصر ، با ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی در انتشارات سخن منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا شفیعی کدکنی در پیشگفتار این کتاب آورده است: «گاهی برای هر کسی، مواردی پیش میآید که موضوعی ساده را بخواهد توضیح دهد و توضیح آن امر ساده برای خواننده بسیار پیچیده میشود. شما هم در تجربههای شخصی خود با چنین لحظههایی، حتماً روبهرو بودهاید. آنچه مرا به ترجمه این سفرنامه وادار کرد، از همان گونه موارد بوده است. یکی از فرزندانم، حفظهالله، که میخواست دکتر در معماری شود، برای تکلیف یکی از درسهایش در یکی از بزرگترین دانشگاههای فرنگستان، مجبور بود که چند سطری درباره این کتاب بنویسد. او در زبان عربی تسلط کافی نداشت از من خواست که ظرف چند دقیقه این کار را برایش انجام دهم و دادم. وقتی کتاب را از آغاز تا انجام خواندم، متوجه شدم که کتاب شیرینی است و در زبان فارسی هم ترجمهای ندارد، حتی در زبان انگلیسی هم این اوراق یادگارِ آن احوال است.
نگاه نافذ نویسنده نمودار دقت اوست و نشان میدهد که او چه قدر ظرایف زندگی و زمانه را به خوبی و باریکبینی ویژه خویش دیده و ثبت کرده است.
در معرفی این کتاب که در ۱۹۹ صفحه در انتشارات «سخن» راهی بازار کتاب شده است، میخوانیم: کتاب «سفری به بوسنی»، سفرنامه یکی از اشراف مصری است که در سرزمین بوسنی سیاحت کرده و مشاهدات خود را به قلم آورده است.