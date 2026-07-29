به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی میرطالبی‌پور، تهیه‌کننده دو کتاب گویای جدید ایران‌صدا، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به انتشار آثار «اربعین فصل وصل» و «شب‌های چهلم» گفت: این دو اثر با هدف ترویج فرهنگ اربعین، بر پایه محتوای غنی و متناسب با رسالت فرهنگی رسانه ملی تولید شده‌اند و تلاش شده نسخه‌های صوتی، با حفظ کامل محتوای کتاب‌ها و بهره‌گیری از گویندگان برجسته، در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

وی درباره دلایل انتخاب این آثار افزود: موضوع اربعین از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی شیعه است و ایران‌صدا همواره در راستای رسالت فرهنگی خود به دنبال تولید محتوا‌های غنی، اثرگذار و منطبق با چارچوب‌های رسانه ملی است.

وی درباره کتاب «اربعین فصل وصل» گفت: این اثر نوشته دکتر محمدرضا سنگری، پژوهشی ادبی و شاعرانه درباره اربعین است که در بخشی از آن، تاریخ اربعین و رویداد‌های مرتبط با آن از جمله اربعین‌های نخست پس از شهادت امام حسین (ع) روایت می‌شود. همچنین نویسنده با نگاهی ادبی، اربعین را از منظر شخصیت‌هایی همچون حضرت زینب (س)، جابر بن عبدالله انصاری و دیگر یاران و همراهان نهضت عاشورا روایت کرده است.

میرطالبی‌پور افزود: برای روایت صوتی این اثر، با حساسیت ویژه‌ای گوینده انتخاب شد و در نهایت اجرای کتاب به جناب آقای سلطانی، از گویندگان پیشکسوت رسانه ملی، سپرده شد که با درک عمیق از فضای اثر، روایت ارزشمندی را ارائه کرده‌اند. به گفته وی، نسخه صوتی «اربعین فصل وصل» در ۱۳ فصل و در مجموع حدود ۵۰۷ دقیقه تولید شده تا مخاطبان، به‌ویژه زائران اربعین، بتوانند در طول سفر به راحتی از آن بهره‌مند شوند. همچنین متن کتاب بدون حذف و به‌صورت کامل به نسخه صوتی تبدیل شده است.

تهیه‌کننده این آثار درباره کتاب «شب‌های چهلم» نیز گفت: این کتاب مجموعه‌ای از اشعار آیینی با موضوع اربعین است که در همکاری فرهنگی ایران‌صدا و ستاد شب شعر عاشورای شیراز و همزمان با چهلمین سال فعالیت این ستاد تولید شده است.

وی گفت: اشعار این مجموعه توسط شاعران برجسته آیینی کشور سروده شده و برای اجرای صوتی، شعر‌ها بر اساس فضای روایت میان گویندگان تقسیم شد، بخش‌هایی با روایت شخصیت‌های مرد توسط سعید بارانی و بخش‌های مرتبط با بانوان حاضر در کربلا، از جمله حضرت زینب (س)، با صدای الهام چرخنده اجرا شده است. همچنین اسفینی به عنوان گوینده جوان، معرفی شاعران و عناوین اشعار را بر عهده داشته است.

میرطالبی‌پور با تأکید بر اینکه تلاش شده تمامی اشعار کتاب در نسخه صوتی خوانده شود، گفت: اگر تغییر جزئی در برخی بخش‌ها صورت گرفته، صرفاً در حد ویرایش ادبی و با هدف روان‌تر شدن خوانش و افزایش کیفیت شنیداری اثر بوده است.

وی درباره تولید تصویری این آثار نیز گفت: مبنای تولید در ایران‌صدا، نسخه صوتی است، اما روند ضبط کتاب‌ها به‌صورت تصویری نیز ثبت و آرشیو می‌شود و آنچه در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد، نسخه صوتی کتاب‌های گویاست.