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فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری اراذل و اوباش مسلح در این شهرستان خبر داد و گفت: یک قبضه اسلحه کلت کمری و ۸۹ گلوله جنگی از این شرور مسلح کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشنقلب گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر اقدامات مجرمانه، قدرت نمایی، ایجاد درگیری و تیراندازی هوایی توسط یکی از اراذل و اوباش در سطح شهرستان رشت، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس رشت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ماموران انتظامی با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی متهم را شناسایی و برای دستگیری وی اقدام کردند افزود: ماموران متهم ۴۱ ساله با سابقه درگیری و نزاع و ارتکاب به اعمال مجرمانه را در کمتر ۷ ساعت، طی یک مأموریت غافلگیرانه، خلعسلاح و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم ، یک قبضه اسلحه کلت کمری و ۸۹ گلوله جنگی کشف و ضبط شد.
سرهنگ روشنقلب افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با تاکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با کسانی که بخواهند با قدرتنمایی و شرارت، آرامش و امنیت عمومی را خدشهدار کنند، بدون هیچگونه اغماضی و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.