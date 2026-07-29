به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وزارت اطلاعات، این تروریست‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام علیه زیرساخت‌های اقتصادی، خدماتی، قضایی، در سلسله عملیات‌های نیروهای اطلاعاتی استان در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان، نیکشهر و قصرقند همراه با مقادیری مهمات و چند قبضه سلاح کلاشینکف، شناسایی و بازداشت شدند.

پیش از این هم چهار تیم تروریستی دیگر در نیمه اول تیرماه در کمین سربازان گمنام امام زمان(عج) و حافظان امنیت استان گرفتار شده بودند که به هلاکت دو تن و دستگیری ده نفر منجر شده بود.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره تماس ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارتخانه، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به نشانی vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.*