همکاری کمیته امداد و طرح کارآفرینی ایتام برای ارتقای دانش فنی نوجوانان
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران و طرح کارآفرینی ایتام با هدف توانمندسازی اقتصادی و ارتقای سطح دانش فنی ایتام نوجوان تحت حمایت، تفاهمنامهای را امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در راستای حفظ عزتنفس و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی گروه هدف، کمیته امداد استان تهران حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، و شاهین آرانی نماینده طرح کارآفرینی ایتام (کارا)، تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند.
این همکاری با تمرکز ویژه بر ایتام نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال تحت حمایت کمیته امداد استان تهران تدوین شده است. هدف اصلی از این تفاهمنامه، نهادینهسازی آموزشهای کاربردی و شغلی، کاهش نرخ بیکاری در میان جوانان و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی خلاقیتها و توانمندیهای علمی و فنی آنهاست.
بر اساس مفاد این قرارداد، طرفین همکاریهای گستردهای را در زمینههای شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط به آموزشگاههای معتبر تحت نظارت سازمان فنی و حرفهای، ارائه مشاورههای آموزشی تخصصی برای گذراندن دورههای مهارتی، پیگیری برگزاری آزمونهای ارزیابی مهارت و تسهیل در اخذ گواهینامههای فنی و حرفهای و مطابقسازی آموزشها با نیازهای واقعی بازار کار آغاز کردند.
این تفاهمنامه که با رویکردی اشتراکی برای بهبود وضعیت معیشتی و علمی نوجوانان تنظیم شده، به مدت یک سال اعتبار خواهد داشت و گام مهمی در جهت توسعه مهارتهای شغلی نسل آینده محسوب میشود.