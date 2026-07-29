به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه این مسابقات و در مرحله یک هشتم نهایی یاسمن یزدانی، فاطمه سادات زنجانی را از پیش رو برداشت، الین حکیمی برابر ملیسا اهرزاد به برتری دست یافت، آنیل فرزانه پور از سد سارینا اکبران گذشت، ال آی زحمتکش برابر گلنسا اکبری به پیروزی رسید، هانا سلطانی موفق شد الهه ظفرخواه را از پیش رو بردارد و کیانا رشادی نژاد نتیجه را به صبا خیرمنش واگذار کرد.

در ادامه این مسابقات فائزه عرفان منش، ماندانا کمیجانی را شکست داد و کیمیا ثاقب تهرانی هم آنیل نظامی را با شکست از دور مسابقات کنار گذاشت.

در بخش دونفره و از مرحله یک چهارم نهایی نیز این نتایج رقم خورد؛ تیم هانا سلطانی و یاسمن یزدانی برابر تیم ماندانا کمیجانی و زهرا ندیمی اکباتانی به پیروزی دست یافتند و ملیسا اهرزاد و سالینا اهرزاد برابر تیم فرنوش صباغ نیل فروشان و زهرا عبدالهی اصل به برتری رسیدند.

در دیگر دیدار‌های این مرحله تیم صبا خیرمنش و فاطمه سادات زنجانی برابر تیم آنیل نظامی و الین حکیمی موفق به برتری شدند و الهام سهر فروزانی و سارینا اکبران نیز تیم دیبا سیدی راد و محیا خداوردی را شکست دادند.

این مسابقات در شرایطی در تنیس پارک آزادی (مجموعه ورزشی آزادی تهران) پیگیری می‌شود که مدیریت آن با سارا آزاددوست و سرداوری آن بر عهده شبنم کمالی است.

در رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان ۱۱۵ بانوی ورزشکار از استان‌های مختلف کشور شامل البرز، تهران، قزوین، مازندران، فارس، بوشهر، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، سمنان، هرمزگان، گیلان، یزد، کرمان، گلستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و قزوین حضور دارند.