به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این آیین گفت: این واحد‌های مسکونی با هدف تأمین مسکن اقشار کم برخوردار و با مشارکت سازمان بهزیستی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و دستگاه‌های خدمات‌رسان به بهره‌برداری رسید.

سردار سرتیپ دوم مجید رضا حسن زاده افزود: این واحد‌های مسکونی با هدف ارتقای کیفیت زندگی، کمک به توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی آنان احداث شده و گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت در شهرستان خوروبیابانک به شمار می‌رود.