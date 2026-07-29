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۱۶ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی با بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال هزینه در شهرستان خوروبیابانک بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این آیین گفت: این واحدهای مسکونی با هدف تأمین مسکن اقشار کم برخوردار و با مشارکت سازمان بهزیستی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و دستگاههای خدماترسان به بهرهبرداری رسید.
سردار سرتیپ دوم مجید رضا حسن زاده افزود: این واحدهای مسکونی با هدف ارتقای کیفیت زندگی، کمک به توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی آنان احداث شده و گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت در شهرستان خوروبیابانک به شمار میرود.