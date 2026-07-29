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شهرداری شهرستان قدس با هدف مقابله با کمبود منابع آبی و کاهش هدررفت آب، بیش از ۱۳ هزار متر شبکه آبیاری قطرهای را از ابتدای سال جاری در معابر و بوستانهای این شهر به بهرهبرداری رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای شهر قدس اعلام کرد که سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری این شهرداری در راستای مدیریت بهینه منابع آب، اقدام به توسعه سیستمهای آبیاری مدرن نموده است بر این اساس، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۳ هزار متر شبکه آبیاری قطرهای در نقاط مختلف فضای سبز شهری، بلوارها و بوستانهای شهرستان قدس اجرا شده است.
این اقدام با توجه به بحران کمبود منابع آبی و با هدف تأمین آبیاری هدفمند، افزایش راندمان مصرف آب و در عین حال حفظ شادابی پوشش گیاهی شهر صورت گرفته است تا از هدررفت بیرویه آب در آبیاری سنتی جلوگیری شود.