مراسم تجلیل از برگزیدگان پویش ملی «ورزش دانشگاهی، ایران سربلند» با حضور دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، برگزار و به برگزیدگان این پویش که ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌های کشور بود، دوچرخه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تجلیل از برگزیدگان پویش ملی «ورزش دانشگاهی، ایران سربلند» با حضور دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر دانشیان، معاون امور دانشیان داخل سازمان امور دانشجویان، دکتر زارعی، مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و دکتر قائم، مدیرکل طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان برگزار شد.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای نشاط و سلامت در محیط‌های دانشگاهی، ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

در این مراسم، دکتر حبیبا با اهدای دوچرخه، از برگزیدگان این پویش ملی تجلیل کرد.

برگزیدگان این پویش عبارت‌اند از:

مرضیه سعیدی‌پویا، دانشگاه ملی مهارت قزوین

وانیا زمردیان، دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع)

رضا راه‌پیما، دانشگاه زابل

کیانا خودستان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دختران قزوین

زهرا روزبهانی، دانشگاه الزهرا (س)

مهتاب هادی ورنامخواستی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مریم خادمیان، دانشگاه الزهرا (س)

اعضای انجمن‌های ورزشی و دانشجویی دانشگاه میبد