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مراسم تجلیل از برگزیدگان پویش ملی «ورزش دانشگاهی، ایران سربلند» با حضور دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، برگزار و به برگزیدگان این پویش که ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاههای کشور بود، دوچرخه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تجلیل از برگزیدگان پویش ملی «ورزش دانشگاهی، ایران سربلند» با حضور دکتر حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر دانشیان، معاون امور دانشیان داخل سازمان امور دانشجویان، دکتر زارعی، مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و دکتر قائم، مدیرکل طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان برگزار شد.
این پویش با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای نشاط و سلامت در محیطهای دانشگاهی، ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاههای کشور برگزار شد.
در این مراسم، دکتر حبیبا با اهدای دوچرخه، از برگزیدگان این پویش ملی تجلیل کرد.
برگزیدگان این پویش عبارتاند از:
مرضیه سعیدیپویا، دانشگاه ملی مهارت قزوین
وانیا زمردیان، دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع)
رضا راهپیما، دانشگاه زابل
کیانا خودستان، دانشگاه فنی و حرفهای دختران قزوین
زهرا روزبهانی، دانشگاه الزهرا (س)
مهتاب هادی ورنامخواستی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم خادمیان، دانشگاه الزهرا (س)
اعضای انجمنهای ورزشی و دانشجویی دانشگاه میبد