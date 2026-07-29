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رئیس دیوان عالی کشور گفت: پاسخگویی مناسب و تکریم مراجعین اولویت اصلی دیوان عالی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دیوان عالی کشور، کسب رضایت ارباب رجوع را معیار مهم سنجش موفقیت در تحقق مأموریتها و تکالیف سند تحول قضایی دانست و بر پاسخگویی مناسب، تکریم مراجعین، نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر و تسریع در رسیدگی به پروندهها از جمله پروندههای اغتشاشات دیماه تأکید کرد.
در شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی روسای شعب دیوان عالی کشور به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، موضوع ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ضرورت اظهارنظر نماینده دادستان کل در پروندههای حقوقی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این نشست ضمن تسلیت اربعین حسینی، با تأکید بر لزوم گرهگشایی از امور مردم، به حدیث پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: اگر عنایت و پشتیبانی خداوند را در زندگی خواستاریم، باید کمک به مؤمنین و دیگران را مدنظر قرار دهیم.
وی با قدردانی از خدمات قضات دیوان در یک سال اخیر و عملکرد ارزشمند آنها در کاهش موجودی شعب و میانگین رسیدگی به پروندهها، اصلاح امور و پیشرفت دیوان را با تلاش جمعی امکانپذیر دانست و تأکید کرد این مجموعه باید در طراز نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری، پاسخگویی مناسب و گرهگشایی از امور مردم را بهعنوان اولویت اصلی دیوان عالی کشور و از مهمترین راهبردهای دستگاه قضایی برشمرد و بر گشادهرویی، شکیبایی، برخورد کریمانه و متواضعانه با مراجعین تأکید کرد.
رئیس دیوان خاطرنشان کرد: رضایتمندی مردم و تکریم ارباب رجوع از بدو ورود مراجعین آغاز میشود و کوتاهی در این امر بههیچعنوان پذیرفته نیست، چراکه پاسخگویی مناسب حق ارباب رجوع است.
وی بر لزوم نظارت مستمر روسای شعب بر عملکرد دفاتر تأکید کرد و گفت: مسئولیت شعبه بر عهده رئیس شعبه است و ایشان برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگیها، نسبت به پروندههای ارجاعی نظارت لازم را داشته باشند.
منتظری در ارتباط با پروندههای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: رسیدگی به این پروندهها ماهیتی است و در ۹۰ درصد موارد باید با حضور طرفین صورت گیرد؛ پروندههای دارای نقص هنگام ارسال برای رفع نقص، نباید از آمار موجودی شعب کسر شود و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری گردد، چراکه گاهی رفع نقص یک پرونده ۴ تا ۵ سال طول میکشد در حالی که مردم انتظار رسیدگی سریعتر دارند.
وی همچنین بر تهیه گزارشهای پرونده با ذکر دلیل و مستندات و پرهیز از گزارشهای طولانی و غیرضروری تأکید کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان در ارتباط با پروندههای اغتشاشات دیماه، با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به این پروندهها که مطالبه و انتظار بهحق مردم است، گفت: به لحاظ ملی بودن و حساس بودن موضوع، دستور دادهام این پروندهها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.
گفتنی است، حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا سیدکریمی حسینی، معاون قضایی دیوان عالی کشور در این جلسه گزارش آماری از میزان پروندههای وارده، اوقات رسیدگی، موجودی شعب، وضعیت پروندههای احاله، تجمیع احکام، حل اختلاف و ارجاع هوشمند پروندهها ارائه داد و از تلاش قضات در کاهش موجودی پروندهها و میانگین وقت رسیدگی در یک سال اخیر قدردانی کرد.
قضات حاضر نیز ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات، بر لزوم صدور دستورالعمل در رسیدگی به پروندههای فرجامی، قرارهای عدم صلاحیت در پروندههای حل اختلاف، موضوع اختلاف در صلاحیت و اصلاح مواد ۳۶۷ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کردند.