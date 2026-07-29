به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار خرم‌آباد امروز ظهر در حاشیه بازدید از طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار با قدردانی از تلاش‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، مدیریت ارشد استان، شهرداری و شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: امروز باید از مجموعه‌ای قدردانی کرد که باروحیه جهادی و توان فنی بالا، اجرای طرح های بزرگ و اثرگذار را در دستور کار قرار داده است. قرارگاه خاتم تنها یک سرمایه‌گذار نیست، بلکه خود یک سرمایه ارزشمند برای توسعه کشور و استان به شمار می‌رود.



نورالدین درمنان افزود: توسعه زمانی محقق می‌شود که مدیران و نیرو‌های توسعه‌یافته، برنامه‌محور و آینده‌نگر در میدان باشند و خوشبختانه امروز چنین نگاهی در مجموعه مدیریت ارشد استان وجود دارد؛ نگاهی که باعث شده اجرای طرح های عمرانی با سرعت قابل‌توجهی دنبال شود.



فرماندار خرم‌آباد با اشاره به ثبت جهانی دره خرم‌آباد، این رویداد را نقطه عطفی برای توسعه گردشگری استان دانست و گفت: با ثبت جهانی این اثر ارزشمند، نگاه‌ها به سمت فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای حضور گردشگران داخلی و خارجی معطوف شد. یکی از مهم‌ترین نیازها، ساماندهی وضعیت ترافیک شهر و ایجاد مسیر‌های مناسب برای تردد بود تا گردشگران بدون مواجهه با گره‌های ترافیکی بتوانند از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خرم‌آباد بازدید کنند.



درمنان ادامه داد: نخستین رویکرد مدیریت ارشد استان، جلوگیری از ورود ترافیک عبوری به مرکز شهر بود. بر همین اساس اجرای کمربند شرقی، تکمیل محور ۶۰ متری و احداث تقاطع‌های غیرهمسطح در دستور کار قرار گرفت تا خودرو‌هایی که مقصدی در خرم‌آباد ندارند، بدون ورود به هسته مرکزی شهر از مسیر‌های جایگزین عبور کنند.



وی با اشاره به اهمیت طرح شهدای اقتدار گفت: این تقاطع، محور ۶۰ متری را به کریدور‌های اصلی شرق، غرب و شمال متصل می‌کند و بخش مهمی از بار ترافیکی ورودی شهر را کاهش خواهد داد.



به گفته درمنان پیش‌ازاین، خودرو‌های سنگین و وسایل نقلیه عبوری ناچار بودند از میدان کیو و مرکز شهر عبور کنند، اما با بهره‌برداری از این طرح شاهد روان‌سازی ترافیک در ورودی‌های خرم‌آباد خواهیم بود.



فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه طرح شهدای اقتدار اکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: این طرح حدود ۱۰ ماه جلوتر از برنامه زمان‌بندی اجرا شده و اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، تا پایان شهریور امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی اجرای این طرح را مقدمه‌ای برای تکمیل کمربند غربی خرم‌آباد عنوان و افزود: با بهره‌برداری از کمربند غربی، رینگ ترافیکی شهر تکمیل می‌شود و تحول بزرگی در حوزه حمل‌ونقل، کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی، رونق سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه رقم خواهد خورد.



درمنان با تأکید بر اینکه تمام این طرح ها بر اساس مطالعات کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق اجرا می‌شوند، اظهار کرد: توسعه نیازمند برنامه راهبردی است؛ اینکه بدانیم امروز در چه نقطه‌ای قرار داریم، مقصد ما کجاست و چگونه باید به آن برسیم. خوشبختانه این نگاه در مدیریت استان وجود دارد و همه طرح های مهم بر پایه مطالعات فنی و کارشناسی در حال اجرا هستند.



وی با اشاره به برخی نقد‌های مطرح‌شده درباره طرح های عمرانی گفت: نقد کارشناسی و ارائه پیشنهاد‌های سازنده همواره مورد استقبال است، اما نباید با اظهارنظر‌های غیرتخصصی، فضای ناامیدی ایجاد کرد یا روند توسعه استان را با فرصت‌سوزی و سرمایه سوزی مواجه ساخت.



سالاری؛ سرپرست کارگاه طرح شهدای اقتدار در حاشیه بازدید از طرح تقاطع شهدای اقتدار خرم‌آباد اظهار کرد: این طرح با رویکرد آینده‌نگرانه طراحی شده و نقش مهمی در تکمیل شبکه معابر شهری و اتصال محور‌های مواصلاتی ایفا می‌کند.



وی افزود: با افتتاح این تقاطع، خودرو‌هایی که از سمت کمربندی ۶۰ متری وارد محدوده خرم‌آباد می‌شوند، بدون ورود به هسته مرکزی شهر از طریق کنارگذر شمالی به بلوار ولایت و کریدور غرب کشور هدایت خواهند شد و این موضوع به‌ویژه در کاهش تردد خودرو‌های سنگین در داخل شهر تأثیر بسزایی دارد.



مدیر طرح تقاطع شهدای اقتدار خرم‌آباد با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: نزدیک به ۱۰۰ نفر نیروی انسانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اجرای این طرح فعالیت داشته‌اند و بخش عمده عملیات اجرایی طرح در مدت حدود ۶ ماه به پایان رسیده است.



سالاری ادامه داد: اگر مشکلات مربوط به معارضان طرح زودتر برطرف می‌شد، این تقاطع حدود سه ماه زودتر آماده بهره‌برداری بود، اما با همکاری مجموعه شهرداری، قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) و حمایت مسئولان، عملیات اجرایی با سرعت مطلوب پیش رفت.



وی با بیان اینکه طرح اکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: تنها بخش‌هایی مانند جدول‌گذاری، نصب هندریل و برخی اقدامات تکمیلی باقی مانده که تا پایان مرداد انجام و طرح برای بهره‌برداری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.